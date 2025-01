Spór w rządzie. Riposta Nowackiej do Kosiniaka

- Edukacja młodzieży na temat zdrowia jest potrzebna, ale nie może być podlana żadnym sosem ideologicznym. To ma być rzetelna wiedza, nie ideologia - ani prawicowa, ani lewicowa - podkreślił.

"Edukacja zdrowotna to ważny przedmiot. Dla przypomnienia też, edukacja to nie jest departament w MON" - napisała polityczka Nowej Lewicy.

Edukacja zdrowotna to wspólne przedsięwzięcie resortów edukacji narodowej, zdrowia oraz sportu i turystyki. Przedmiot ma być wprowadzony do szkół od roku szkolnego 2025/2026 w miejsce wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) i miał być przedmiotem obowiązkowym. Pod koniec października resort edukacji opublikował projekt podstawy programowej.