Joanna Kopcińska o przeprosinach szefa ZNP: maska opadła

Mówienie, że dzieci nie dostaną świadectw, jest wciąganiem ich w spór polityczny - stwierdziła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, pytana o protest nauczycieli. Odniosła się też do zaskakującego zachowania szefa MSZ w radiowym studiu.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz ostrzegł w sobotę rząd, że pedagodzy mają w rękach "potężny oręż", czyli promocję uczniów do kolejnej klasy. Kiedy politycy obozu rządzącego zarzucili mu, że gra dobrem dzieci i młodzieży, Broniarz jeszcze w weekend przeprosił i wyjaśnił , że chodziło mu tylko o "obudzenie strony rządowej" w rozmowach z domagającymi się podwyżek nauczycielami.

To nie przekonało jednak rzeczniczki rządu. - Trochę się gubię w przekazie pana Broniarza. Był przeciwko gimnazjom, potem przeciwko ich likwidacji. Szantażuje rodziców, dzieci tym, że nie będzie promocji do następnej klasy. To jest straszenie rodziców i dzieci przez osobę, która powinna je chronić - oskarżała Joanna Kopcińska na antenie Radia Zet.