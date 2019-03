Szef MSZ Jacek Czaputowicz wychodzi ze studia. "Nie wiem co się wydarzyło w Nowej Zelandii"

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz miał być gościem "Popołudniowej rozmowy" w RMF FM. Wyszedł jednak ze studia, gdy dowiedział się, że jednym z jej tematów ma być zamach w Nowej Zelandii.

- Mówimy o tym od wielu godzin przez cały dzień, a w ostatnich godzinach mówimy o tym, że polskie służby badają polskie wątki zamachu terrorystycznego właśnie w Nowej Zelandii. Pan minister stwierdził, że nie został uprzedzony, nie ma na ten temat żadnych informacji. Nie jest przygotowany do rozmowy, bo nie wie, co się wydarzyło w Nowej Zelandii i odesłał do swojej rzeczniczki. Tyle mogę powiedzieć - wytłumaczył na antenie nieobecność gościa Marcin Zaborski, prowadzący" Popołudniową rozmowę" w RMF FM.