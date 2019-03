Nowa Zelandia. Polka po zamachu w Christchurch: "Nasza bańka dziś pękła"

Krwawy zamach terrorystyczny na meczety w Christchurch wstrząsnął mieszkańcami Nowej Zelandii. - Nikt nie może uwierzyć, że to zdarzyło się właśnie tutaj. Czuliśmy się bezpieczni - mówi WP Ewa Adams, Polka mieszkająca w stolicy tego kraju.

W piątek wczesnym popołudniem miejscowego czasu australijski terrorysta - prawdopodobnie z innymi zamachowcami - wtargnął do dwóch meczetów w Christchurch w Nowej Zelandii i bezlitośnie zamordował kilkadziesiąt osób. Zamach był najkrwawszym w historii kraju i zaskoczył niemal wszystkich na wyspach.

- Wszyscy są wstrząśnięci. To pierwszy takie zdarzenie w Nowej Zelandii. Nikt nie może uwierzyć, że to się stało właśnie tutaj, gdzie wszyscy czuliśmy się bezpieczni będąc z dala od takiego okrucieństwa - mówi Ewa Adams, Polka mieszkająca w stolicy kraju, Wellington.

- Jeszcze całkiem niedawno rozmawiałam z moją przyjaciółką, która pytała, jak to jest mieszkać na końcu świata i tak daleko od Polski. Powiedziałam jej, że niewątpliwym plusem było to, że w Nowej Zelandii żyje się jak w bańce - nie ma zamachów ani innych zagrożeń i nikt nawet o tym nie myśli. No i dzisiaj właśnie ta bańka pękła - dodaje.