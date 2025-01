Andrzej Duda na maratonie narciarskim. Wspomniał o końcu prezydentury

Prezydent Andrzej Dudy pojawił się na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem, gdzie otworzył charytatywny Slalom Maraton. Zaznaczył, że liczy na to, iż po zakończeniu prezydentury będzie nadal zapraszany. - 10 lat to bardzo długo kochani to widać po was, że to długo. My na szczęście wyglądamy tak samo tutaj wszyscy - mówił.