Joachim Brudziński narzeka na Amnesty i narodowców. "Atakują nas"

Szef MSWiA i wiceprezes PiS zareagował na sugestie, że Straż Graniczna łamie polskie i międzynarodowe procedury. Według organizacji samorządowych od kilkunastu miesięcy na przejściu granicznym w Terespolu tysiącom uchodźców odmawia się wjazdu do Polski.

Joachim Brudziński odpisał na Twitterze, że zgoła odwrotne zarzuty formułują wobec polskich władz środowiska narodowe. "Atakują MSWiA i Straż Graniczną, że potajemnie wpuszczamy miliony imigrantów i uchodźców z dawnych republik radzieckich" - napisał szef resortu spraw wewnętrznych. "Amnesty International Polska atakuje nas, że ich nie wpuszczamy, a my kierując się bezpieczeństwem Państwa robimy tylko to, co robić powinniśmy" - stwierdził Brudziński.