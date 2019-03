Joachim Brudziński: "Chodnikami Paryża płynie krew"

- Macron powinien najpierw reformować Francję, a potem Unię Europejską - powiedział w Brukseli Joachim Brudziński. Szef MSWiA odniósł się w ten sposób do propozycji prezydenta Francji Emmanuela Macrona ws. rewizji unijnych traktatów.

Emmanuel Macron przedstawił ostatnio swoje propozycje reformy Unii Europejskiej. Chce m.in. ochrony demokracji przed wyborczymi manipulacjami i zakazu finansowania europejskich partii politycznych przez podmioty spoza Starego Kontynentu. Co na to minister spraw wewnętrznych i administracji RP?

- Macron zmaga się z trudną sytuacją wewnętrzną i próbuje przez ucieczkę do przodu przykryć to wszystko, co od wielu tygodni, miesięcy, praktycznie co weekend spotyka Paryż i inne większe miasta - cytuje Brudzińskiego RMF FM.