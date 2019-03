Emmanuel Macron wzywa do rewizji traktatów unijnych

Prezydent Francji Emmanuel Macron, przed wyborami do Europarlamentu, wzywa do zwołania europejskiej konferencji, by przedyskutować polityczne zmiany w Europie. Chce "renesansu Europy" i rewizji traktatów.

Emmanuel Macron, prezydent Francji (PAP, Fot: YOAN VALAT)

Artykuły, w którym Emmanuel Macron ogłasza swoje propozycje zmian, mają się ukazać we wtorek w dziennikach 28 państw członkowskich UE, m.in. brytyjskim "Guardian", niemieckim "Die Welt" oraz hiszpańskim "El Pais" - informuje Reuters.

Prezydent Francji przedstawił w nich swoją wizję obrony Europy i "europejskiego renesansu" przed wyborami do UE.

- Wybory europejskie będą decydujące dla przyszłości naszego kontynentu. Europa nigdy nie była tak potrzebna od czasu drugiej wojny światowej, jak teraz i nie była w takim niebezpieczeństwie"- napisał Macron.

"Płaca minimalna dla każdego"

W artykułach prezydent Francji ma opowiedzieć się za nowym traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa, który na nowo zdefiniowałby obowiązki państw UE we współpracy z NATO. Chodzi o stworzenie europejskiej agencji, która zajmowałaby się ochroną demokracji przed manipulacjami wyborczymi.

Polityk proponuje też, by każdy pracownik w Europie miał zagwarantowaną europejską płacę minimalną, dostosowaną do możliwości każdego państwa.

Zahamowanie nacjonalizmu

Macron opowiada się za zakazem finansowania europejskich partii politycznych przez podmioty spoza kontynentu i żąda zmiany funkcjonowania strefy Schengen. Proponuje też utworzenie służb granicznych UE, europejskiego biura zajmującego się polityką azylową oraz banku klimatycznego, by osiągnąć w 2050 r. zero emisji gazów cieplarnianych.

Prezydent Francji wzywa także instytucje i państwa europejskie do wzięcia udziału w "Konferencji dla Europy", aby zahamować ruchy nacjonalistyczne i popieranie ich przez obywateli państw członkowskich. Celem konferencji miałby być m.in. przegląd istniejących traktatów.

- W takiej Europie ludzie naprawdę odzyskają kontrolę nad swoim przeznaczeniem. W takiej Europie Wielka Brytania, jestem pewien, znajdzie swoje miejsce - dodaje francuski przywódca.

Źródło: Reuters