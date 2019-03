Tarczyński wystartuje w wyborach do PE? Wdowa po Gosiewskim skarży się, że PiS chce oddać jej miejsce

- Miałby mnie zastąpić polityczny globtroter, kolega Romana Giertycha, człowiek, który jeszcze w 2014 roku balował z Małgorzatą Tusk - tak o Dominiku Tarczyńskim mówi Beata Gosiewska. Europosłanka PiS skarży się na to, że kontrowersyjny polityk ma startować w majowych wyborach.

To nie spodobało się Beacie Gosiewskiej, europosłanki PiS. Już wcześniej Wirtualna Polska podawała, że wdowa po Przemysławie Gosiewskim należy do grupy europosłów, którzy nie załapali się na listy wyborcze PiS. Wszystko wskazuje na to, że miejsce Gosiewskiej zajmie Tarczyński. W wywiadzie dla "Super Expressu" nie kryje oburzenia.