Oskarżał Tomasza Komendę. Został skazany za korupcję

Były wrocławski prokurator Stanisław O. został skazany na pięć lat więzienia za korupcję. To on w kwietniu 2000 r. postawił Tomaszowi Komendzie zarzuty gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Potem okazało się, że Komenda został niewinnie skazany za zbrodnię w Miłoszycach pod Wrocławiem.

Proces toczy się od ośmiu lat. Do przestępstw, za które skazano Stanisława O., dochodzić miało od 1996 do 2001 r. W tym samym czasie były prokurator prowadził śledztwo w sprawie zbrodni w Miłoszycach. To on doprowadził do zatrzymania i aresztowania Tomasz Komendy w kwietniu 2000 r. Kilka miesięcy później odebrano mu to śledztwo.