Jest współautorką "alertu dla ludzkości". Opisuje scenariusz życia w Polsce

Raport IPCC wskazuje, że należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych co najmniej o 45 proc. do roku 2030 i do zera latach 2045-2050 r. Przy czym termin "zero emisji netto" oznacza, że jakiekolwiek emisje gazów cieplarnianych (które nie mogły być wyeliminowane) są równoważone poprzez zakup takiej samej ilości technologii "negatywnych emisji". Takich, gdzie CO2 jest wychwytywane z atmosfery i przechowywane np. w podziemnych tunelach na długie lata.