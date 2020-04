Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. "Ochotnicy dniem i nocą walczą z narażeniem życia"

"Ochotnicy dniem i nocą z narażeniem życia walczą z ogniem w dolinie Biebrzy. Ale rozmiar tragedii i ilość wyjazdów powoduje zużycie najpotrzebniejszych sprzętów do gaszenia" - wyjaśnił Grygoruk.

Pieniądze zostaną przekazane na zakup "tłumic do ręcznego gaszenia, małych motopomp, które można przenosić w niedostępny teren, służących do pobierania i gaszenia wodą z bagien i cieków wodnych oraz paliwa na dojazdy, niezbędnych kosztów gaszenia pożarów".

Biebrzański Park Narodowy stoi w ogniu. "To przyrodnicza perła"

Grygoruk we wtorkowym wpisie przypomniał, że niedawno "przejmowaliśmy się i płakaliśmy nad Australią". "Dziś płonie największy polski park narodowy, jedne z najlepiej zachowanych torfowisk w Europie. To ptasi raj. Tysiące gęsi, kaczek, wiele batalionów, rycyków, kulików zatrzymywało się tu na wiosennych migracjach, by się wzmocnić przed dalszą wędrówką" - zaznaczył. I dodał, że mówimy o "przyrodniczej perle".