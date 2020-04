Nadal płonie Biebrzański Park Narodowy. Ogień strawił już ponad 1200 hektarów

- W poniedziałek spłonęło ok. 1200 hektarów, ale pożar został opanowany. Niestety suche podłoże i wiatr spowodowały, że we wtorek rano ogień pojawił się na nowo. Do pożaru w naszym powiecie wyjechało 8 zastępów straży pożarnej czyli ok. 40 strażaków - stwierdził mł. bryg.Paweł Woźniewski z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Mońkach.