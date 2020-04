Strażacy walczą z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Akcję utrudnia susza i silny wiatr

Około 500 hektarów lasów i łąk spłonęło do tej pory w pożarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. W gaszeniu ognia bierze udział ok. 40 zastępów strażaków, a także samoloty Dromader. Niewykluczone, że do pożaru doszło na skutek wypalania traw.

