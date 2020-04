Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Strażacy wciąż walczą z ogniem

Biebrzański Park Narodowy. Pożar pochłonął 1400 hektarów

Poza strażakami w akcji biorą udział dromadery - samoloty gaśnicze należące do Lasów Państwowych. W ciąg ostatnich kilku godzin kilkukrotnie zrzuciły wodę na obszar objęty pożarem. To jednak za mało. Strażacy zwrócili się do leśników o dodatkową pomoc i kolejne jednostki latające.