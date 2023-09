"Jest pan chamem". Pracownikowi TVP puściły hamulce

Prowadzący program "Woronicza 17" Miłosz Kłeczek zaczął od pytania o to, "czy film Agnieszki Holland 'Zielona granica', to wstrętny paszkwil, który szkaluje obrońców polskich granic"? Domagał się odpowiedzi: "tak" lub "nie". Poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy odpowiedział, że nie widział filmu. Podobnie poseł Paweł Bejda z PSL stwierdził, że filmu nie widział, więc nie wie. To spotkało się z reakcją prowadzącego. - Fragmenty filmu są dostępne w internecie - dopytywał Miłosz Kłeczek. - Tak, albo nie? - domagał się odpowiedzi.