Awantura w TVP Info. "To kłamstwo, wierutne kłamstwo"

- Władza powinna łączyć, a nie dzielić. To, co pan mówi, doskonale się odnosi do tego, co mówi Jarosław Kaczyński - odpowiedziała Marta Wcisło. Następnie głos zabrała Anna Kwiecień. - Polityk nie ma prawa dzielić, że pół Polski odda Putinowi - stwierdziła posłanka PiS, nawiązując do planów obrony Polski, które w ostatnich dniach ujawnił szef MON Mariusz Błaszczak.