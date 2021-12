"Jest ode mnie zdolniejszy". Kaczyński wskazuje następcę?

- Mateusz Morawiecki to bardzo zdolny, najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce. Jak się kogoś takiego ma w składzie, w zespole, to warto, by pracował dla Polski, a nie zabierać mu szanse - mówił wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii. Ode mnie też jest zdolniejszy, ale ja się z tego cieszę - dodał.