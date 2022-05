Jedyne tak zachowane znalezisko. Sensacyjne odkrycie z lodowca w Norwegii

Tym, co najbardziej zaskakuje w znalezisku, jest obecność, a wręcz doskonały stan, znajdujących się przy strzale piór. Element ten jest wyjątkowo delikatny, a z upływem czasu dość szybko ulega rozkładowi. Co prawda już wcześniej udało się wydobyć strzały z opierzeniem - należały do Ötziego - "człowieka lodu", który zginął około 5300 lat temu na terenie dzisiejszych Alp włoskich - jednak nie był one tak idealnie zachowane. Archeolodzy uważają, że utrzymane w takim stanie pióra są czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym. - To prawdopodobnie najlepiej zachowana strzała, jaką do tej pory znaleźliśmy – powiedział Lars Pilø, archeolog norweski i redaktor serwisu Secrets of the Ice.