Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Mierzynie w Wielkopolsce. Odkopano przedmioty z epoki żelaza

Piec wapienniczy jest na razie pierwszym takim przedmiotem odkrytym na badanym terenie. Służył do produkcji i wypalania wapna, które z kolei mogło być wykorzystywane do bielenia chat lub garbowania skór. Dotychczas udało się odsłonić ok. 1,3 m szerokości pieca oraz 1,1 m długości. Głębokość wynosi około metra.