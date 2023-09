Jeden wpis, dwie wpadki wiceministra. "Ktoś przespał lekcję geografii"

To nawiązanie do ostatniej dyskusji między Włochami, a Niemcami odnośnie zapowiedzi finansowania przez rząd w Berlinie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się przyjmowaniem nielegalnych migrantów na terytorium Włoch i ratowaniem ich na Morzu Śródziemnym. Premier Włoch Giorgia Meloni w liście do kanclerza Niemiec wyraziła zdumienie tą decyzją. "Jeśli chodzi o ważną i trudną kwestię udzielania pomocy na lądzie, należy zadać sobie pytanie, czy nie zasługuje na to, by ułatwić ją zwłaszcza na terytorium Niemiec, a nie Włoch" - napisała Meloni.