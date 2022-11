Jasno określone cele Rosji. Ekspert o tym, co zrobi Putin. "Nie ma innej możliwości"

Cel 4: Wzmocnić się na okupowanych terenach, dbać o wizerunek Putina

- Rosja chce powstrzymać działania ukraińskie oraz wzmocnić, okopać się na terytoriach, które zajęli - ocenia ekspert fundacji Stratpoints. I zaznacza, że w środowisku Władimira Putina też się sporo dzieje. - Zaczyna się krytyka działań militarnych. To już się przebija, także w mediach. Coraz więcej będzie protestów czy pytań ze strony bliskich zabitych żołnierzy rosyjskich, co z nimi się dzieje. Putin musi to ogarnąć po to, by zyskać na czasie, licząc, że dojdzie do zmian nastrojów państw wspierających Ukrainę. Co doprowadzi do przymuszenia Ukrainy do negocjacji w takim stanie rzeczy, jaki jest teraz - podkreśla.