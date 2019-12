Jarosław Sellin o sprawie Jana Śpiewaka: Duża część opinii publicznej jest zbulwersowana

Warszawski sąd uznał Jana Śpiewaka winnym i utajnił uzasadnienie. - To kolejny dowód, że w wymiarze sprawiedliwości nie dzieje się najlepiej - komentuje wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS).

Jarosław Sellin uznał, że wyroki powinni usłyszeć ci, którzy "wyrzucali ludzi na bruk". - W sposób nieprawy i za symboliczne pieniądze przejmowali potężne majątki, a karany jest ten, który się temu sprzeciwiał i z tym walczył, i to ujawniał. To też pokazuje, w jakiej kondycji jest wymiar sprawiedliwości dzisiaj w Polsce" - zaznaczył.

Jan Śpiewak: Będę składał wniosek o ułaskawienie do prezydenta

W poniedziałek rano był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. - To, co się wydarzyło, jest skandaliczne. Zostałem uczyniony kryminalistą. To sygnał dla wszystkich zajmujących się reprywatyzacją, żeby siedzieli cicho. Będę składał wniosek o ułaskawienie do prezydenta - zostanie złożony prawdopodobnie w tym tygodniu. Prezydent powiedział, że rozpatrzy go, jak tylko do niego wpłynie - powiedział Śpiewak.