Jarosław Kaczyński przed operacją. Nowe przecieki

Najpierw wybory europejskie, a potem parlamentarne przeszkodziły Jarosławowi Kaczyńskiemu w poddaniu się operacji kolan. Prezes PiS miał do końca roku przejść przynajmniej jeden zabieg. Jednak prawdopodobnie zmienia plany.

- Nie jest wykluczone, że operacja będzie przełożona - dodaje informator "SE". To już kolejna zmiana planów. Jak informowała w maju Wirtualna Polska , Kaczyński wtedy nie chciał poddać się operacji kolana ze względu na wybory.

Jarosław Kaczyński musi przejść operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. - W szpitalu poleżę z 7-10 dni i później czekają mnie dwie kule, co jest dość męczące, już to przechodziłem. Nie da się wtedy normalnie funkcjonować - mówił we wrześniu prezes PiS.