Jarosław Kaczyński przejdzie operację po wyborach parlamentarnych 2019. "Czekają mnie dwie kule"

Prezes PiS po wyborach parlamentarnych ma przejść operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Zabieg zostanie także wykonany w drugiej nodze. - Niestety, muszę to przeprowadzić - zdradza Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński operację kolana odwlekał od dawna. Początkowo miało do niej dojść w styczniu, jednak z powodu pozytywnych skutków rehabilitacji temat został przesunięty. "Problem" stanowiły również wybory do Parlamentu Europejskiego i poprzedzająca je kampania wyborcza. Tuż po tym płynnie zaczęły się przygotowania do wyborów parlamentarnych.

Prezes PiS w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że do operacji dojdzie w końcu po wyborach. - Muszę to niestety przeprowadzić. Przejdę operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w jednej nodze. Potem rok przerwy i kolejna operacja w drugiej. Ta jest w lepszym stanie. W szpitalu poleżę 7-10 dni i czekają mnie dwie kule. To jest dość męczące, ale już przez to przechodziłem - tłumaczy.