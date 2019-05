Jarosław Kaczyński poświęca kolano dla wyborów. Nowy przeciek o operacji

Jarosław Kaczyński nie chce poddać się operacji kolana. Odwleka zabieg na koniec 2019 roku. Woli wziąć udział w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i jesiennych wyborach do Sejmu.

Dodajmy, że w sobotę 4 maja Jarosław Kaczyński weźmie udział w pikniku patriotycznym w Pułtusku. Planowane są wystąpienia Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremier Beaty Szydło . Po politykach na scenę wejdzie zespół Bayer Full, który zagra koncert. To zresztą nowy pomysł partii na konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Pacjent Kaczyński odwleka operację

Kłopoty ze zdrowiem trwają rok

W wywiadzie dla tygodnika "Sieci" opowiadał o swojej wizycie w szpitalu. - Jak wszyscy wiedzą, mam problem z nogą, z kolanem, i to jedyne moje poważne schorzenie. Miałem ostre zakażenie kolana, niebezpieczną bakterią, stąd to błyskawiczne przyjęcie do szpitala. To się może zdarzyć każdemu i każdy by został przyjęty w takim trybie - ujawnił lider PiS w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Po wyjściu ze szpitala, prezes PiS przechodził rehabilitację i leczył się farmakologicznie.