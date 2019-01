Jarosław Kaczyński odwleka operację kolana. "Termin przesunięty"

To już pewne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie przejdzie zabiegu na chore kolano w styczniu. Jak mówią WP jego współpracownicy – szef PiS nie podjął jeszcze decyzji o terminie operacji.

A przypomnijmy: to właśnie w styczniu szef PiS przymierzał się do wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego . - Z nogą Jarosława Kaczyńskiego jest już lepiej, rehabilitacja przynosi efekty i może już w miarę normalnie funkcjonować przez kilka godzin: siedzieć na spotkaniach i chodzić niewielkie dystanse. Ale operacja i tak jest planowana. I raczej nie da się jej uniknąć. Stan na kilka tygodni temu był taki, że dojdzie do niej po Nowym Roku – mówił nam w grudniu zaufany współpracownik prezesa PiS.

Nieoficjalnie mówiło się o terminie styczniowym, bowiem późniejsze terminy będą kolidować z przygotowaniami do wyborów do Parlamentu Europejskiego , które odbęda się w maju.

- Jak wszyscy wiedzą, mam problem z nogą, z kolanem, i to jedyne moje poważne schorzenie. Miałem ostre zakażenie kolana, niebezpieczną bakterią, stąd to błyskawiczne przyjęcie do szpitala. To się może zdarzyć każdemu i każdy by został przyjęty w takim trybie – ujawnił lider PiS w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Po wyjściu ze szpitala, prezes PiS przechodził rehabilitację i leczył się farmakologicznie.