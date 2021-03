Jarosław Kaczyński ostro skrytykowany. Radosław Sikorski nie miał litości

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został niezwykle ostro oceniony przez gościa programu WP "Newsroom". Były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się m.in. do politycznych działań szefa PiS. - Jarosław Kaczyński nie jest w stanie dogadać się z kimś i dotrzymać umowy - powiedział były szef MSZ. Radosław Sikorski jednak nie poprzestał tylko na tym. - To jest osobowość autorytarna. On musi mieć poczucie sprawczości, władczości - mówił o Jarosławie Kaczyńskim rozmówca Patrycjusza Wyżgi. Posła do Parlamentu Europejskiego zapytano także o aktualną sytuację w Zjednoczonej Prawicy. - Myślę, że jak Solidarna Polska jeszcze nie jest dogadana z Konfederacją, to będzie - przekazał gość Wirtualnej Polski. - Będziemy mieli polski Jobbik: skrajnie prawicową, antyeuropejską formację na prawo od PiS - dodał. - A od Gowina zależy, jak teraz się zachowa. Jak powiedział przewodniczący Budka, jak przyjdzie do nas miesiąc przed wyborami, to będzie trochę późno - powiedział Radosław Sikorski i dodał, że jeśli Jarosław Gowin uzna, że w tym, co robi PiS, nie może brać udziału, to wtedy mają "pole do rozmowy".

