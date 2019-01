Jarosław Gowin komentuje "taśmy Kaczyńskiego"

Zna się na biznesie i jest uczciwy - tak wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na ujawnionych taśmach ws. inwestycji spółki Srebrna ocenił wicepremier Jarosław Gowin.

- Jeżeli w tym zapisie jest cokolwiek politycznie przełomowego to to, że "Gazeta Wyborcza" i Roman Giertych zaangażowali się z wielką determinacją, by przekonać Polaków, że Jarosław Kaczyński zna się na biznesie i jest uczciwy - stwierdzi Jarosław Gowin na antenie Polskiego Radia.