Jarosław Gowin cieszy się z nowelizacji ustawy o SN. Poprzednią ocenia jako "wypadek przy pracy"

- Rok temu głosowałem, ale nie cieszyłem się. Dzisiaj i głosowałem, i cieszyłem się - stwierdził w Polsat News Gowin. Jak przyznał, rok temu "przewidywał to, co się stanie". - Przestrzegałem - zaznaczył. I dodał, że to był "krok w bok". - Uniknęliśmy frontalnego zderzenia - powiedział.