Guy Verhofstadt jest zadowolony z działań rządu. "Pierwszy dobry krok dla ludzi w Polsce"

PiS błyskawicznie przegłosował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Próbę dostosowania się do zaleceń UE przyjął z zadowoleniem nawet Guy Verhofstadt. Przewodniczący unijnych liberałów ostrożnie uznał, że sprawy najwyraźniej idą ku lepszemu.

"Jeśli to oznacza pełne wprowadzenie decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to jest to pierwszy dobry krok dla ludzi w Polsce. Zasługują na system sądownictwa wolny od jakichkolwiek politycznych nacisków!" - napisał na Twitterze Guy Verhofstadt.