Drastyczny protest. Człowiek podpalił się przed biurem premiera Japonii

Mężczyzna był przytomny po próbie samospalenia. Został przewieziony do szpitala. Japoński rząd potwierdza, że przed siedzibą premiera znaleziono oparzonego człowieka. Rzecznik rządu Hirokazu Matsuno powiedział, że do zdarzenia doszło ok. godz. 7:00 czasu japońskiego.