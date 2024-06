Japończyk wsadził trzylatkę do pralki i uruchomił program. Był pijany

Według prokuratury w październiku 2021 r. 19-letni wówczas Endo udał się do domu nastolatki, w której się podkochiwał i zadźgał jej rodziców. Następnie uderzył maczetą jej młodszą siostrę i podpalił dom. Nastolatka, z którą skazany chodził do szkoły, nie odniosła żadnych obrażeń. Chłopak sam oddał się w ręce władz. Napisał list, w którym przyznał, że żywi urazę do koleżanki z liceum, ponieważ ta odrzuciła jego romantyczne zaloty.