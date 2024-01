Kara śmierci dla Japończyka. Zgubiła go gigantyczna zadrość

Sąd Rejonowy Kofu w prefekturze Yamanashi w Japonii wymierzył 21-letniemuYukiemu Endo karę śmierci - donosi "The Japan Times". Wyrok dotyczący zbrodni z 2021 r. zapadł w czwartek. W 2022 r. japoński rząd obniżył wiek pełnoletności z 20 do 18 lat. Nowelizacja miała na celu zaostrzenie kar dla osób w wieku 18 i 19 lat. To czyni Endo pierwszą osobą skazaną na śmierć za przestępstwo, którego dopuścił się w nastoletnim wieku.