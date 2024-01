Działo się, gdy byłeś w pracy. Japonia ma od teraz Koreę Północną jak na dłoni

Działo się, gdy byłeś w pracy. Japonia wysłała satelitę wywiadowczego. Wyśledzi północnokoreańskie rakiety

Tesla poinformowała w piątek, że wstrzymuje produkcję w swojej jedynej w Europie fabryce samochodów elektrycznych. Powodem są ataki na statki na Morzu Czerwonym. Działania militarne prowadzone w tym rejonie zakłócają dostawy. Firma stwierdziła, że powoduje to luki w łańcuchach dostaw, ponieważ firmy spedycyjne unikają tej trasy. Walki toczą się pomiędzy siłami amerykańskimi i brytyjskimi ze wspieranymi przez Iran rebeliantami. Producent samochodów elektrycznych to pierwszą firma, która ujawniła problem związany z atakami Houthi na statki transportowe. Tesla ujawnia, że sytuacja na Morzu Czerwonym i zmiany szlaków transportowych na trasę obok Przylądka Dobrej Nadziei wydłużają podróż o 10 dni, co ma też wpływ na produkcję w Gruenheide. Fabryka w Berlinie zostanie zamknięta 29 stycznia i ponownie otwarta 11 lutego.