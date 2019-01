Jan Śpiewak o "taśmach Kaczyńskiego". "To jest budowa oligarchii"

Nie wydaje mi się, że partie polityczne powinny budować wieżowce. To są wzorce azjatyckie - powiedział Jan Śpiewak w programie Tłit Wirtualnej Polski. Jak wynika z ujawnionych nagrań, to właśnie miejski aktywista przeszkodził planom budowy przez PiS bliźniaczych wieżowców w stolicy.

- Cieszy mnie to, że Jarosław Kaczyński się mnie boi i, że mogłem być tą cegiełką, która przeszkodziła. Pokazuje to też, że potrafię zjednoczyć PiS i PO, bo byłem wspólnym wrogiem. To oznacza, że byłem jedynym niezależnym kandydatem - powiedział Jan Śpiewak w programie Tłit, pytany, czy czuje się "hamulcowym dobrej zmiany".