Politycy obozu PiS bagatelizują "taśmy Kaczyńskiego". Rzecznik prezydenta wyśmiewa zarzuty

"Mieli aferę, że Jarosław Kaczyński w górach w starym pulowerze. Dzisiaj "bomba", że miliarder" - tak o ujawnionych nagraniach rozmów prezesa PiS ws. inwestycji spółki Srebrna pisze szef MSWiA. Politycy obozu rządzącego starają się bagatelizować sprawę interesów spółki związanej z partią.

- Doniesienia wtorkowej "Gazety Wyborczej", dotyczące rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, to nie wielka bomba, a kapiszon i to mokry - ocenił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. - Szału nie ma - dodał w poranku Siódma9 - wspólnej audycji rozgłośni katolickich.

W podobnym tonie wypowiedział się wicepremier Jarosław Gowin. - Jeżeli w tym zapisie jest cokolwiek politycznie przełomowego to to, że "Gazeta Wyborcza" i Roman Giertych zaangażowali się z wielką determinacją, by przekonać Polaków, że Jarosław Kaczyński zna się na biznesie i jest uczciwy - stwierdził Jarosław Gowin na antenie Polskiego Radia.