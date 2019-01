Taśmy Kaczyńskiego. Mecenas Jacek Dubois: Używanie państwa do prywatnych i partyjnych celów

- Prowadzona była bardzo wyrafinowana gra pozorów, trwała ponad rok, do tego dochodzi wykorzystanie bliskich relacji rodzinnych - mówi Wirtualnej Polsce mec. Jacek Dubois, pełnomocnik Geralda Birgfellnera. Ocenia, że jego klient stracił przez Jarosława Kaczyńskiego kilka milionów złotych.

Zawiadomienie nie jest jednak skierowane przeciwko firmie, ale personalnie przeciw prezesowi PiS. - Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Jarosław Kaczyński dopuścił się oszustwa, wprowadził mojego klienta w błąd, w celu wyłudzenia pracy, za którą nie zapłacił. W bardzo obszernym materiale przekazanym do prokuratury wskazujemy na konkretne przykłady: wytworzenie mylnego przekonania i nakłonienie do wykonania pewnych świadczeń - dodaje prawnik. - Opisujemy szereg poleceń p. Jarosława Kaczyńskiego, które miały doprowadzić do wykonania pracy. Prowadzona była bardzo wyrafinowana gra pozorów, trwała ponad rok, do tego dochodzi wykorzystanie bliskich relacji rodzinnych, które miały doprowadzić do wykonania tych świadczeń, za które nie zapłacono - mówił.