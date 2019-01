Publicyści przecierają oczy. Są zbulwersowani wpisami rzecznika Trzaskowskiego

"Znowu pała", "natrę cię śniegiem", "Bartek, a Ty jeszcze nawilżasz, czy już nie?". To tylko niektóre z wpisów Kamila Dąbrowy (nowego rzecznika stołecznego ratusza), które mocno zaskoczyły publicystów. "Burak" - zgodnie komentują jego nietypowe zachowanie.

Kamil Dąbrowa jeszcze do niedawna pełnił funkcję jednego z prowadzących "Szkło Kontaktowe" TVN24. Od stycznia pracuje jako wicedyrektor biura marketingu w warszawskim ratuszu i rzecznik prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

Gdy radny PiS Sebastian Kaleta zapytał go o odprawę dla zatrudnionej w ZTM byłej szefowej gabinetu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Kamil Dąbrowa poinformował, iż odprawy nie otrzymała. Dodał przy tym: "Znowu pała, Panie Kaleta". Zwrot "Znowu pała" pojawiał się także w kilku innych tweetach Dąbrowy.

Alkoholowe aluzje

Z kolei do prezentera TVP Krzysztofa Ziemca Dąbrowa zwrócił się ni stąd, ni zowąd słowami: "Krzysiu, wyluzuj. Przyjedź na narty na Kaczkę do Uzdrowiska Świeradów, to Cię natrę śniegiem".