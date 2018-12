Małżonka Rafała Trzaskowskiego wciąż pracuje w Urzędzie m.st. Warszawy. "Ma projekt do marca"

Rafał Trzaskowski zapowiadał w kampanii samorządowej, że jeśli wygra wybory i zostanie prezydentem Warszawy, to jego małżonka - pracująca w stołecznym ratuszu od ponad dekady - zrezygnuje z pracy w Urzędzie Miasta. Jak ustaliła WP, Małgorzata Trzaskowska nadal jest tam zatrudniona.

Żona Rafała Trzaskowskiego , Małgorzata, w kampanii udzielała się rzadko, właściwie była nieobecna (wystąpiła jedynie w spocie wyborczym ). Ale dziennikarze wciąż zadawali politykowi PO pytanie: co stanie się w przypadku wyborczej wygranej z zatrudnioną w ratuszu małżonką?

Projekty do marca

Nieoficjalnie usłyszeliśmy od stołecznych działaczy PO, że małżonka prezydenta stolicy wciąż jednak pracuje w Urzędzie Miasta. Postanowiliśmy potwierdzić to drogą oficjalną.

"Pani Małgorzata Trzaskowska zatrudniona jest w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Rozwoju Gospodarczego na stanowisku głównego specjalisty od dnia 01.07.2007 do chwili obecnej" - potwierdzili Wirtualnej Polsce pracownicy ratusza.

Jak dowiedziała się WP, żona Rafała Trzaskowskiego, do czasu zakończenia projektu, nad którym obecnie pracuje – czyli do "mniej więcej końca pierwszego kwartału 2019 roku", a więc do końca marca – będzie pełnić swoje obowiązki zawodowe w stołecznym ratuszu. Potem odejdzie.