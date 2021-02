Jan Lityński ratował psa. Poszukiwania na Narwi na szeroką skalę (ZDJĘCIA)

"Drodzy, Janek nie wypłynął z przerębli, ratując psa. W przerębli znaleźliśmy się razem, bo pobiegłam go ratować. My żyjemy. Janka szuka straż, helikoptery. Straciłam wczoraj swoje życie, Serce. Wszystko. Był w znakomitej formie, acz nie na tyle, by się stamtąd wydostać" - napisała w poniedziałek w mediach społecznościowych Elżbieta Bogucka, żona Jana Lityńskiego.