Jan Lityński nie żyje. Policja ujawnia szczegóły akcji na rzece Narew Jan Lityński zginął w rzece Narew, próbując ratować psa - taka wiadomość obiegła Polskę. Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka, który był pytany o szczegóły akcji poszukiwawczej, jaką ratownicy rozpoczęli po zaginięciu Jana Lityńskiego. Polityk wpadł do Narwi w niedzielę. Inspektor Mariusz Ciarka zaznaczył, że po takim czasie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Jan Lityński mógł przeżyć wypadek. Jak usłyszeliśmy, jeszcze wczoraj do akcji ratunkowej włączył się pododdział prewencji z Płocka. W poniedziałek zaangażowane były już znacznie większe siły. Mowa m.in. o śmigłowcach, dronach i płetwonurkach, którzy przyjechali nad Narew i schodzą pod powierzchnię wody, próbując znaleźć ciało Jana Lityńskiego. Zimowa aura nie ułatwia akcji poszukiwawczej. W nocy z uwagi na bezpieczeństwo ratowników nurkowie zostali wycofani, a akcja była kontynuowana z brzegu rzeki. Transkrypcja: energii trwają cały czas poszukiwania Jana Lityńskiego miał wejść do Narnii że chcąc uratować psa pytanie Jak przebiegają te poszukiwania Na jakim one są etapie Myślę że tutaj będziemy musieli jednak oczekiwać tej przykrej wiadomości bo bardzo mało prawdopodobne aby po takim czasie jeszcze znaleźć człowieka Zresztą jak otrzymaliśmy zgłoszenie jeszcze w dniu wczorajszym tak jak cała Zgłoszenie było od żony panele na Wilczyńskiego od razu otrzymaliśmy taką informację że na oczach i małżonki niestety Lipiński schował się pod wodą właśnie w momencie kiedy próbował pomóc psowi który wszedł na na kredyt który szedł na lód rzeki Niech ktoś będzie przestrogom że właśnie takiej sytuacji niebezpieczne są teraz my skierowaliśmy na miejsce policjantów którzy rozpoczęli poszukiwania natychmiast tam jeszcze wczoraj w nocy skierowanie czy wieczoru byli Policjanci z samodzielnego pododdziału prewencji z Płocka dzisiaj tak naprawdę są tam ogromne siły nie tylko policyjna ale także współpracujących z nami tłuszcz i to poszukiwania są tak naprawdę i z wody przy pomocy Łodzi ale także płetwonurkowie którzy schodzą pod Lustro wody z powietrza i to za pomocą i dronów i śmigłowca brzegiem gdzie Policjanci i sprawdzają ten miejsca gdzie można byłoby się spodziewać że znalezione zostałoby Czy pan wityński czy ciało Czy przy pomocy quadów niestety do chwili obecnej znaleźć pana brytyjskiego Co to są jakieś nadzwyczajne środki zaangażowane w poszukiwaniu właśnie pana Jana Lityńskiego czy dzieje się tak zawsze kiedy dochodzi do tego to było sytuacji takich zagi już w historii mieliśmy takie sytuacje gdzie dochodziło do takich zaginięć między innymi kiedy osoby wchodziły na lód czy to na rzece czy na jeziorze tak dobrze wiemy podobne siły środki były te a więc No jest to można powiedzieć że już procedura którą która robi się standardowa w polskiej Policji a w związku z tym że mamy i śmigłowce i drony które możemy wykorzystać inne specjalistyczne formacji również posiadają odpowiedni sprzęt my po prostu wykorzystujemy ten sprzęt na każdy z nas chce chce profesjonalnej służby Myślę że tutaj w tym przypadku te poszukiwania No lepiej być prowadzone mogą warunki atmosferyczne utrudniają te właśnie poszukiwania zamarznięta momentami kraj Jest utrudnieniem kiedy Poszukuję się takiej osoby no zapewne poszukiwanie w tym okresie zimowym są znacznie utrudniona aniżeli w innych porach roku Zresztą wczoraj późną nocą ze względu na bezpieczeństwo chociażby nurt że ratowników w My musieliśmy na chwilę tą akcję ratunkową na wodzie zawiesić ona cały czas trwała jeżeli chodzi o tą linię brzegową na powierzchni natomiast też musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo przede wszystkim ratowników aby nie doszło do kolejnej niepotrzebnej tragedii