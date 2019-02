Jaki złożył zawiadomienie do prokuratury na Nowaczyka. Oskarża go o fałszywe zeznania

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej złożył w Prokuraturze Krajowej doniesienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o informacje, jakie prawnik zeznał podczas przesłuchania, do którego doszło 31 stycznia.

"Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki złożył do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Roberta Nowaczyka przestępstwa składania fałszywych zeznań, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat ośmiu" - brzmi komunikat organu.

Prawnik był przesłuchiwany przez komisję 31 stycznia, gdzie złożył zeznania w charakterze świadka w postępowaniu ogólnym. Mecenas, który spędził w areszcie kilkanaście miesięcy powiedział, że były urzędnik ratusza Jakub R. miał prosić go o skupowanie roszczeń do warszawskiej działki, na której spółka Srebrna chciała postawić wieżowce. Nie potrafił jednak przedstawić na to dowodów.

- On opowiadał mi, bym pomógł mu szukać haki na Hannę Gronkiewicz-Waltz, że bardzo mu to pomoże. Potem stwierdził, że jakbym oddał 30 proc. dochodów z reprywatyzacji, to CBA będzie mnie ochraniać. Mówił, że na imprezach dochodziło do takich pijaństw, że niejaki Mariusz Kamiński chodził na czworaka i całował się z psem. Mówię to pod przysięgą - przekonywał Nowaczyk.