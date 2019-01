Kim jest Robert Nowaczyk? To słynny rekin warszawskiej reprywatyzacji

Mecenas Robert Nowaczyk, "rekin reprywatyzacji", przejął w swojej karierze co najmniej kilkadziesiąt warszawskich nieruchomości. Medialny, niekoniecznie pozytywny rozgłos, dała mu reprywatyzacja działki przy ul. Chmielnej 70.

Afera reprywatyzacyjna

Nowaczyk przed komisją Jakiego o Srebrnej 16

- Jak R. mi opowiadał, to głównym celem rekomendacji i tego, żeby R. był w tym urzędzie, było załatwienie Srebrnej 16. Problem Srebrnej 16 polega na tym, że tam są otwarte roszczenia reprywatyzacyjne i dopóki te roszczenia reprywatyzacyjne nie będą zamknięte, to nie ma prawnej możliwości, żeby ktokolwiek na tym coś wybudował, dostać kredyt etc. - mówił.

"Mariusz Kamiński całował się z psem"

- Jedyną rzeczą o której mogę powiedzieć, to były moje rozmowy z Jakubem R., gdy ten zakończył prace w BGN i on opowiadał mi, by pomógł mu szukać haki na Hannę Gronkiewicz-Waltz, że bardzo mu to pomoże. Potem Kuba R. powiedział, że jakbym oddał 30 proc. dochodów z reprywatyzacji to CBA będzie mnie ochraniać. Na pytanie, czy to jest możliwe, Kuba R. opowiadał mi, że na imprezach dochodziło do takich pijaństw, że niejaki Mariusz Kamiński chodził na czworaka i całował się z psem. To są nielegalne działania. Mówię to pod przysięgą - powiedział Nowaczyk.