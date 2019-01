Robert Nowaczyk przed komisją: "Mariusz Kamiński całował się z psem"

- Kuba R. powiedział, że jakbym oddał 30 proc. dochodów z reprywatyzacji, to CBA będzie mnie ochraniać. Na pytanie, czy to jest możliwe, opowiadał mi, że na imprezach dochodziło do takich pijaństw, że niejaki Mariusz Kamiński chodził na czworaka i całował się z psem - zeznał w czwartek przed komisją ds. reprywatyzacji Robert Nowaczyk, prawnik specjalizujący się w odzyskiwaniu warszawskich nieruchomości.

- Jedyną rzeczą o której mogę powiedzieć, to były moje rozmowy z Jakubem R., gdy ten zakończył prace w BGN i on opowiadał mi, by pomógł mu szukać haki na Hannę Gronkiewicz-Waltz, że bardzo mu to pomoże. Potem Kuba R. powiedział, że jakbym oddał 30 proc. dochodów z reprywatyzacji to CBA będzie mnie ochraniać. Na pytanie, czy to jest możliwe, Kuba R. opowiadał mi, że na imprezach dochodziło do takich pijaństw, że niejaki Mariusz Kamiński chodził na czworaka i całował się z psem. To są nielegalne działania. Mówię to pod przysięgą - powiedział Nowaczyk (podajemy za tvp.info.pl)