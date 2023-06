Jak Ukraina skorzysta na buncie Prigożyna? "Nawet bym się nie zastanawiał"

- Na miejscu Ukraińców nawet bym się nie zastanawiał i nie myślał o tym, że to jest jakaś "maskirowka", tylko natychmiast uderzał. W tej chwili morale rosyjskie spadnie, po tym co się wydarzyło, a jak dojdzie do rozlewu krwi między regularnym wojskiem, a wagnerowcami, jeszcze bardziej. Rozlew bratniej krwi będzie najgorszym, co Putin może zrobić. To będzie koniec Putina. To będzie gwóźdź do jego trumny - kwituje gen. Waldemar Skrzypczak.