Pucz w Rosji. Andrzej Duda reaguje

Chwilę po godzinie 9 czasu polskiego głos w sprawie wydarzeń w Rostowie nad Donem zabrał Władimir Putin, który nazwał działania Jewgienija Prgiożyna i jego wagnerowców "ciosem w plecy dla narodu rosyjskiego". Włodarz Kremla zdecydowanie stwierdził, że "to, co widzimy, to wewnętrzna zdrada".