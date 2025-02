Jak rozpoznać rosyjskiego szpiega? "Idealny, obcy wywiad jest niewidoczny"

- Praca pod przykryciem, albo pod obcą flagą. Pamiętajmy, że w Polsce to Rosjanie do nikogo nie przyjdą, jako Rosjanie. Idealnie pracujący obcy wywiad jest niewidoczny, a więc on musi używać narzędzi, które pozwolą mu być niewidocznym i to nie jest peleryna z Harrego Pottera. Trzeba stworzyć taką legendę, która pozwoli pracować efektywnie, by uzyskiwać to, co chcesz uzyskać - przyznała dr mjr Anna Grabowska-Siwiec, była funkcjonariuszka kontrwywiadu w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2004-2020). Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie powrócił temat szpiegów, którzy mogą pracować dla Rosji m.in. na terytorium Polski. Zatem z jakich metod korzystają obce służby działające w Polsce? Dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga rozmawiał o tym z byłą funkcjonariuszką kontrwywiadu ABW, która przez 16 lat była tajną agentką i o działaniach Rosjan wie wszystko. Obejrzyj cały odcinek programu "Didaskalia" na platformie YouTube, by dowiedzieć się więcej.