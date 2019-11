Jadwiga Emilewicz. Kim jest nowa minister rozwoju? Dlaczego zmienia resort?

Jadwiga Emilewicz z Porozumienia Jarosława Gowina zostanie ministrem rozwoju w nowym rządzie PiS. Z czym wiąże się ta nominacja?

Jadwiga Emilewicz. Z ministra przedsiębiorczości na ministra rozwoju

W nowym rządzie PiS od opiekę Jadwigi Emilewicz trafi także budownictwo i turystyka. Budownictwo do stycznia 2018 roku należało do Ministerstwa Infrastruktury, wówczas przekazano je do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Z kolei zarządzanie turystyką od 2007 roku podlegało pod kompetencje Ministra Sportu.To ostatnie stanowisko pozostaje wciąż bez oficjalnej nominacji.