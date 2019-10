Gowin i Ziobro chcieli tego stanowiska. Kaczyński powiedział "nie"

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w ścisłym kierownictwie PiS podjęto decyzję, że fotel wicemarszałka Sejmu nie przypadnie nikomu z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry ani z Porozumienia Jarosława Gowina. – Oba ugrupowania miały chrapkę na to stanowisko, prezes Kaczyński zdecydował inaczej – mówią nam nasi rozmówcy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński liczy na lojalność Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. - Decyzja o tym, żeby nie dawać wicemarszałka Sejmu ani Ziobrze, ani Gowinowi, zapadła w ostatnich dniach na Nowogrodzkiej. To stanowisko nadal ma zostać w PiS – mówi nam informator z otoczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak dodaje, politycy od Ziobry i Gowina mieli argumentować, że skoro marszałkiem Sejmu będzie ktoś z PiS, to w tej kadencji stanowiska zastępców powinny przypaść ich przedstawicielom. Nie zgodził się na to osobiście Jarosław Kaczyński, który w Prezydium Sejmu, dzięki trzem stanowiskom dla swoich ludzi (marszałek i dwóch wicemarszałków), dysponuje większością i bez trudu może forsować swoje pomysły. Kto z PiS-u zostanie wicemarszałkiem? Nieoficjalnie mówi się o dwóch kandydaturach, które byłyby kontynuacją poprzedniej kadencji Sejmu. O Ryszardzie Terleckim, który był wicemarszałkiem Sejmu od listopada 2015 r. i Małgorzacie Gosiewskiej, która w czerwcu tego roku zastąpiła na tym stanowisku Joachima Brudzińskiego. Przytyk Jakiego do Gowina. Wicepremier odpowiada Przypomnijmy, że Solidarna Polska Ziobry i Porozumienie Gowina wprowadziły do Sejmu łącznie 36 posłów. Bez jednego lub drugiego PiS straciłby większość. To dlatego w ostatnich dniach na Nowogrodzkiej trwały rozmowy na temat zmiany układu sił w ramach Zjednoczonej Prawicy. O ile informacje dotyczące kandydatury Zbigniewa Ziobry na stanowisko wicepremiera okazała się być zwykłą dziennikarską kaczką, o tyle walka o wpływy w resortach i spółkach skarbu państwa realnie miała miejsce. Przejąć KGHM i inne spółki Nieoficjalnie, w przypadku Ziobrystów, w grze nadal jest walka o przejęcie wpływów nad KGHM. To kolejne podejście do tego tematu. Ostatnie "podchody" miały miejsce przy okazji czerwcowej rekonstrukcji rządu. Wtedy prezes PiS nie zgodził się na warunki Zbigniewa Ziobry. Teraz - według naszych informacji - temat nadal jest otwarty. Przypomnijmy, że ludzie Ziobry, w ramach podziału wpływów, rządzą już dwiema spółkami: PZU (tam szefem jest Paweł Surówka) oraz Pekao SA (tam szefuje Michał Krupiński). Ale nie tylko minister sprawiedliwości chce wynegocjować jak najwięcej. Pragnie tego również były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie europoseł Patryk Jaki. Polityk poczuł się pewnie po tym, jak wprowadził do Sejmu ok. 10-11 związanych z nim posłów. Według naszych informacji, Jaki negocjuje obsadzenie swoimi ludźmi kilku mniejszych spółek. Wcześniej "Gazeta Wyborcza" informowała, że Ziobryści chcieliby mieć również swojego ministra sportu. Odchodzącego w następnym roku Witolda Bańkę miałby zastąpić Michał Woś. Gowinowcy z kolei chcieliby wzmocnienia pozycji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Nieoficjalnie mówi się, że mogłaby przejąć w ramach resortu również ministerstwo energii, na czele którego stoi obecnie Krzysztof Tchórzewski. Plotkowano również o chęci przejęcia ministerstwa spraw zagranicznych, ale prawdopodobnie stanowisko to obejmie prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Z poparciem Gowina. Lojalność w ramach koalicji Mobilizacja w ramach Zjednoczonej Prawicy miała być w czwartek jednym z punktów wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Politycy rządzącej partii udali się do Ożarowa Mazowieckiego. Oficjalnie - jak informował szef komitetu wykonawczego Krzysztof Sobolewski - spotkanie miało charakter zapoznawczy, a rozmowy dotyczyły spraw organizacyjnych. Nieoficjalnie, najwięcej mówiono o lojalności i dyscyplinie wśród polityków.